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عبر استشعار ومراقبة المؤشرات الحيوية في صوت الإنسان

تقنية جديدة تكشف فشل القلب عبر تطبيق على الهاتف

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
تقنية جديدة تكشف فشل القلب عبر تطبيق على الهاتف
المواطن - فريق التحرير

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تمكن باحثون من تطوير تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها الكشف المبكر عن الإصابة بفشل القلب والذي يسمى أحيانًا بـ”قصور القلب الاحتقاني”، عبر تطبيق يمكن وضعه على الهاتف الشخصي.

مميزات التنقية الجديدة

ويمكن للتقنية الجديدة من خلال أخذ عينات من كلام المريض الكشف عن الإصابة بفشل القلب عبر استشعار ومراقبة المؤشرات الحيوية في صوت الإنسان، والتنبؤ بالمخاطر قصيرة المدى، وفقًا لتقرير نشره موقع مد تك نيوز المعني بالشؤون الطبية والتقنية.

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ويحدث “فشل القلب” عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي، عند حدوث ذلك، غالبًا ما يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين؛ ما يسبب الإصابة بضيق النفس.

ويمكن للتقنية التي ابتكرتها شركة “كارديو مديكال”، وأطلقت عليها اسم كارديو هيرو (Cordio HearO) على سبيل المثال استشعار تراكم السوائل في الرئة المرتبط بالإصابة بقصور القلب الاحتقاني وتنبيه المتخصصين في الرعاية الصحية في الوقت الفعلي قبل التدهور المحتمل.

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