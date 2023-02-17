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منع دخول أجهزة الجوال

تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الهوية الرقمية معترف بها لكن أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار للتحقق من الشخصية، بسبب منع دخول أجهزة الجوال.

وأفاد حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بأن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية قبل دخول قاعة الاختبار.

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ولفتت إلى أنه يُطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية، للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، وذلك بسبب أنه لا يسمح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.

الالتزام بالزي

من جهة أخرى، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يتوجب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار؛ وذلك تزامنًا مع ما نشرته عدد من المواقع كاجتزاء من تغريدة للهيئة حول منع العباءة، ونالت تداولًا ونقاشات واسعة؛ فيما تُوَضّح الهيئة وجوب الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

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