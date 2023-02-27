تناول اللحوم المصنعة مرة في الشهر لا يضر

واجهة جدة البحرية تستعد لاستقبال الزوار مع قرب الإجازة الدراسية سلاح صيني مرعب قادر على تدمير دبابات الناتو إطلاق 23 وعلًا جبليًا لبيئتها الطبيعية بالسودة ريانة برناوي وعلي القرني ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية تسريب صور آيفون 15 باللون الأحمر الجذاب محمية الملك سلمان تطلق جائزة إرث للتوثيق البصري الاتحاد الأكثر حضورًا بـ300 ألف مشجع كاسيميرو يواصل تألقه مع مان يونايتد نوكيا تغير علامتها التجارية لأول مرة منذ 60 عامًا 4 أرقام تزيِّن تأهل الهلال للنهائي الآسيوي
قالت استشارية تغذية، الدكتورة رويدا إدريس، إن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة مرة في الشهر لا يؤثر على جسم الإنسان.
فيديو | استشارية تغذية د. رويدا إدريس: تناول اللحوم المصنعة مرة في الشهر لايؤثر على جسم الإنسان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/xL3VpKl89J
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 27, 2023
وأضافت إدريس في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه يجب التقليل من هذه الوجبات واللحوم المصنعة بشكل كبير وتجنب أن تكون هي الأساس على مدار الوجبات، ناصحة بأن يتم تناولها مرة أو مرتين في الشهر.
ولفتت إلى هذه الأغذية غير مفيدة صحيًا وخالية من أي قيمة غذائية، مثل المشروبات الغازية.
وأشارت إلى أن هذه الوجبات يعتمد ضررها على استهلاك الشخص، حيث يجب عليه الاعتماد على تناول الأغذية المفيدة صحيًا وتناول اللحوم المصنعة مرة في الشهر.
وكانت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، كشفت في وقت سابق عن أبرز أنواع اللحوم المصنعة المسببة للسرطان، موضحة خلال لقاء سابق لها أن تتضمن اللحوم المقددة والباردة واللحوم المدخنة والببروني والسلامي لأن جميعها لحوم مصنعة وقد تحتوي على مواد مسرطنة.