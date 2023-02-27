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لخلوها من أي قيمة غذائية

تناول اللحوم المصنعة مرة في الشهر لا يضر

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
تناول اللحوم المصنعة مرة في الشهر لا يضر
المواطن - فريق التحرير

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قالت استشارية تغذية، الدكتورة رويدا إدريس، إن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة مرة في الشهر لا يؤثر على جسم الإنسان.

تقليل اللحوم المصنعة

وأضافت إدريس في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه يجب التقليل من هذه الوجبات واللحوم المصنعة بشكل كبير وتجنب أن تكون هي الأساس على مدار الوجبات، ناصحة بأن يتم تناولها مرة أو مرتين في الشهر.

ولفتت إلى هذه الأغذية غير مفيدة صحيًا وخالية من أي قيمة غذائية، مثل المشروبات الغازية.

وأشارت إلى أن هذه الوجبات يعتمد ضررها على استهلاك الشخص، حيث يجب عليه الاعتماد على تناول الأغذية المفيدة صحيًا وتناول اللحوم المصنعة مرة في الشهر.

أنواع اللحوم المصنعة

وكانت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، كشفت في وقت سابق عن أبرز أنواع اللحوم المصنعة المسببة للسرطان، موضحة خلال لقاء سابق لها أن تتضمن اللحوم المقددة والباردة واللحوم المدخنة والببروني والسلامي لأن جميعها لحوم مصنعة وقد تحتوي على مواد مسرطنة.

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