تنبيه لأهالي الطائف: أمطار متوسطة حتى التاسعة من مساء غد

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة الطائف.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـتاسعة من مساء يوم غد.

حالة الطقس المتوقعة

في قت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا بشأن توقعاته عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على 3 مناطق وهي نجران وعسير وجازان تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الجوية المتوقعة في عسير تشمل (أبها – أحد رفيدة – الحرجة – الربوعة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب)، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وفي جازان يتوقع أن تشمل الحالة (الحرث -الدائر – الريث – العارضة – العيدابي – الفطيحة – فيفا – هروب)، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وفي نجران يتوقع أن تشمل الحالة (بدر الجنوب – ثار – حبونا – نجران)، وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.