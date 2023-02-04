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بسبب تكون ضباب يحد من الرؤية الأفقية

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة

2023-02-04 الساعة 12:00
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍّ من (الباحة- العقيق- القرى- بلجرشي- المندق- بني حسن)؛ بسبب وجود حالة ضباب تحد من الرؤية الأفقية.

حالة ضباب

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق بموقع “تويتر”، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، لتكون الضباب خلال الساعات القادمة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والحدود الشمالية والجوف.

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