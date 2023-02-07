Icon

بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين Icon مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا Icon توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا Icon الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد Icon زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس Icon أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” Icon هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا Icon لقطات لآخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة ‎شيبارة Icon مخاوف من ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا لـ 8 أضعاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد مقتل 2379 وإصابة 14483 آخرين عقب الزلزال

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا

2023-02-07 الساعة 1:06
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء: إن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بلغ 2379 قتيلًا و14483 جريحًا، معلنًا عن حزمة من الإجراءات في المناطق المنكوبة.

وأكد أوقطاي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تطورات الأحداث التي أعقبت الزلزال، أنهم يعملون على تنسيق عمليات توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك

Img

الجماهير عن استضافة كأس آسيا 2027: طموحنا بلا حدود

مخاوف عالمية

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2800 على الأقل (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة “فرانس برس”: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبًا ما نرى أرقامًا أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.

وأضافت: “نرى دائمًا النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الرياضة
المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...
السعودية اليوم

المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا...

السعودية اليوم
خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير
الرياضة

خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير

الرياضة
الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...
السعودية اليوم

الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

السعودية اليوم
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...
السعودية اليوم

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة...

السعودية اليوم
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار