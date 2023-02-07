توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء: إن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بلغ 2379 قتيلًا و14483 جريحًا، معلنًا عن حزمة من الإجراءات في المناطق المنكوبة.

وأكد أوقطاي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تطورات الأحداث التي أعقبت الزلزال، أنهم يعملون على تنسيق عمليات توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة.

مخاوف عالمية

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2800 على الأقل (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة “فرانس برس”: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبًا ما نرى أرقامًا أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.

وأضافت: “نرى دائمًا النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال”.