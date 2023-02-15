Icon

لحظة إنقاذ سيدة بعد 204 ساعات تحت الأنقاض Icon باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة ضد البايرن في فرنسا Icon سيدة بريطانية خسرت 100 كيلو من وزنها خلال 18 شهرًا Icon تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تقترب من 400 مليون ريال Icon فوز ثمين لـ ميلان ضد توتنهام Icon لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة Icon لقطات لـ نيزك ساطع في سماء جدة Icon السعودية رهف همزة وصل بين فرق الإغاثة ومتضرري الزلزال Icon توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة Icon تغريم شركة بعد سقوط عاملين بوعاء خلط الشوكولاتة وتعرضهما للخطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية على محافظات جدة ورابغ وبحرة، مع ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

الحالة تستمر حتى الـ3م

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى – الساعة الثالثة من صباح الأربعاء وتستمر حتى الثالثة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
Img

سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال

Img

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

وأشار المركز أن تأثير الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الأفقية يستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة