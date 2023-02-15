توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية على محافظات جدة ورابغ وبحرة، مع ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

الحالة تستمر حتى الـ3م

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى – الساعة الثالثة من صباح الأربعاء وتستمر حتى الثالثة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

وأشار المركز أن تأثير الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الأفقية يستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.