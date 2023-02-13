أكثر من 200 متحدث في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 توني كروس: الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار دبلوماسية الزلزال تقرب بين تركيا واليونان نجم ريال مدريد: تواجد الهلال بنهائي كأس العالم للأندية كان متوقعًا شاب سوري للسعوديين: ينصر دينكن ياهيك النشاما يا بلا رئيس فاغنر: موسكو تواجه مقاومة شرسة في باخموت ردة فعل خالد الفيصل بعدما رأى فتاة تحاول تصويره خسارة فياريال ضد برشلونة بهدف نظيف إنجازان لـ جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي ضد أستون فيلا رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض
أوضح الألماني توني كروس، نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يشاهد الدوري السعودي بصورة مستمرة، مضيفًا أنه يعلم بأنه دوري جيد وقوي تنافسيًّا.
توني كروس – لاعب #ريال_مدريد : تفكيري منحصر على المواجهة المقبلة يوم الأربعاء .. الدوري السعودي جيد وللأمانة لا أشاهده بشكل كبير .#حفل_تكريم_الهلال#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 12, 2023
وتحدث كروس بعد الفوز على الهلال في نهائي كأس العالم للأندية قائلًا: “أعلم تمامًا أن الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار”.
وأضاف: “بالفعل درسنا الهلال جيدًا قبل خوض النهائي ضدهم لمعرفة ما هو أسلوب لعبهم، ولا أفكر حاليًّا إلا في مواجهة بعد غدٍ الأربعاء في الدوري الإسباني، ثم مواجهة السبت المقبل ثم مواجهة الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا”.
وكان توني كروس نجح في الفوز بلقب مونديال الأندية للمرة السادسة في مسيرته، بواقع مرة مع بايرن ميونخ الألماني وخمس مرات مع نادي ريال مدريد.