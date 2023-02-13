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متحدثًا عن مواجهة فريقه أمام الهلال

توني كروس: الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
توني كروس: الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الألماني توني كروس، نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يشاهد الدوري السعودي بصورة مستمرة، مضيفًا أنه يعلم بأنه دوري جيد وقوي تنافسيًّا.

وتحدث كروس بعد الفوز على الهلال في نهائي كأس العالم للأندية قائلًا: “أعلم تمامًا أن الدوري السعودي جيد لكنني لا أتابعه باستمرار”.

وأضاف: “بالفعل درسنا الهلال جيدًا قبل خوض النهائي ضدهم لمعرفة ما هو أسلوب لعبهم، ولا أفكر حاليًّا إلا في مواجهة بعد غدٍ الأربعاء في الدوري الإسباني، ثم مواجهة السبت المقبل ثم مواجهة الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا”.

وكان توني كروس نجح في الفوز بلقب مونديال الأندية للمرة السادسة في مسيرته، بواقع مرة مع بايرن ميونخ الألماني وخمس مرات مع نادي ريال مدريد.

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