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ينتهي عقده هذا الموسم

توني كروس: سأنهي مسيرتي في ريال مدريد

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
توني كروس: سأنهي مسيرتي في ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أكد النجم الألماني توني كروس على رغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

توني كروس يتمنى الاعتزال بالريال

وانضم توني كروس صاحب الـ33 عامًا، إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ، بعد فوزه مع المنتخب الألماني الأول لكرة القدم ببطولة كأس العالم 2014، وينتهي تعاقده مع المرينغي هذا الموسم.

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توني كروس
كروس – المصدر @ToniKroos

وعلق كروس على هذا الأمر قائلًا: “سأنهي مسيرتي هنا، ولكن لا أعلم بالتحديد متى، الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن، ولكن هناك اتجاهًا، ولا توجد أي ضغوط من جانب الريال فيما يتعلق بقراري”.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن توني كروس لم يبلغه بأي شيء، ولكن لديه “شعور بأنه سيقوم بتجديد عقده”.

توني كروس
كروس – المصدر @realmadriden

أبرز البطولات مع ريال مدريد

وتألق كروس بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وتوج بالعديد من البطولات، ومن أبرزها، كأس العالم للأندية 5 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني الممتاز 3 مرات.

ورفع توني كروس عدد ألقابه في كأس العالم للأندية إلى 6 بطولات، 5 منها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب وحيد خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ الألماني في عام 2013.

توني كروس
كروس – المصدر @ToniKroos

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