7 أرقام مميزة تزين صدارة النصر سيناريو 2019 يحفز الهلال ضد الدحيل تويتر تسرح عشرات الموظفين لتعويض تخفيض الإيرادات وزارة الحج: لا يوجد عدد مُحدد لمرات أداء العمرة زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية 4 مواقع خاضعة لنظام كاميرات المراقبة الأمنية إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين
قررت شركة تويتر المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تسريح عشرات الموظفين، وذلك في الجولة الثامنة، منذ تولي ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة رويترز، إن تخفيض الوظائف شمل الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر.
وأضافت أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات، بعدما تولى ماسك الشركة وأيضًا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف.
وفي نوفمبر الماضي، سرحت شركة تويتر نحو 3700 موظف، لتخفيض النفقات، وذلك بعد شهر واحد من إتمام صفقة شراء تويتر التي بلغت 44 مليار دولار.