تويتر تسرح عشرات الموظفين لتعويض تخفيض الإيرادات

قررت شركة تويتر المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تسريح عشرات الموظفين، وذلك في الجولة الثامنة، منذ تولي ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر الماضي.

سبب تسريح الموظفين

وقالت وكالة رويترز، إن تخفيض الوظائف شمل الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر.

مشكلة تراجع الإيرادات

وأضافت أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات، بعدما تولى ماسك الشركة وأيضًا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف.

وفي نوفمبر الماضي، سرحت شركة تويتر نحو 3700 موظف، لتخفيض النفقات، وذلك بعد شهر واحد من إتمام صفقة شراء تويتر التي بلغت 44 مليار دولار.