تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” موجة تسريح جديدة، شملت الموظفة التي وُصفت بـ المتفانية، لكونها تعمل كثيرًا لدرجة النوم في المكتب.

موجة التسريح

وكان تويتر أعلن في وقت سابق، هذا الأسبوع، فصل 200 موظف يشكلون نحو 10% من قوته العاملة المتبقية.

وبعد موجة التسريح الجديدة، أصبح عدد موظفي تويتر أقل من 2000، بعد أن كان فيه نحو 7500 موظف، عندما اشتراه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في أكتوبر الماضي.

صاحبة العلامة الزرقاء

واستهدفت الموجة الجديدة من التسريحات مسؤولي المنتجات وخبراء البيانات والمهندسين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، علما بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.

تفاؤل خطأ

ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها بموقع “تويتر”، حتى مساء أمس الاثنين، لكنها غردت بكلام يقول ضمنيًا إنه جرى تسريحها.

وكتبت أن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير “تويتر”، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.