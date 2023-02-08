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تويتر يفعل ميزة 4000 حرف

2023-02-08 الساعة 12:11
تويتر يفعل ميزة 4000 حرف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، عن تفعيل ميزة جديدة وهي القدرة على التغريد بـ4000 حرف.

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وأعلن إيلون ماسك، مالك تويتر، في وقت سابق، “أن تويتر ستشارك صناع المحتوى جزءًا من عائدات الإعلانات التي ستظهر في منشوراتهم عبر الشبكة، وسيحصل على هذه العائدات مستخدمو Twitter Blue فقط”.

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وكتب ماسك في تغريدة له عبر تويتر مؤخرا: “اعتبارًا من اليوم سيبدأ تويتر بمشاركة عائدات الإعلانات مع صناع المحتوى إذا ظهرت هذه الإعلانات لديهم في شريط التعليقات على منشوراتهم”، لم يحدد بالضبط قيمة العائدات التي سيحصل عليها صناع المحتوى عبر الشبكة.

تويتر بلو

وتتوفر Twitter Blue في بلدان محددة فقط منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا، وتوفر العلامة الزرقاء لصاحب الحساب على “تويتر” إمكانيات أكبر للتحكم بحسابه وتغريداته، والقدرة على تنزيل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة في التغريدات، ويمكن الحصول على هذه العلامة مقابل اشتراكات مدفوعة بقيمة 8 أو 11 دولارًا شهريًّا اعتمادًا على طريقة الدفع.

ومؤخرًا أشار القائمون على تطبيق “تويتر” أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستقلل من ظهور الرسائل أو المحتوى غير المرغوب به للمستخدمين، كما سيحصل مستخدمو التطبيق على خدمات جديدة للدفع الإلكتروني.

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