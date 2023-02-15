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من يصنع جيل الإلهام هو قطاع التعليم في المقام الأول

ثاني جلسات منتدى الابتكار الاجتماعي تناقش الابتكار في المجال التعليمي

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
ثاني جلسات منتدى الابتكار الاجتماعي تناقش الابتكار في المجال التعليمي
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت قبل قليل، ثاني جلسات منتدى الابتكار الاجتماعي بعنوان “الابتكار الاجتماعي في المجال التعليمي”.

وقال د. وليد العنزي عضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الكويت: إن من يصنع جيل الإلهام هو قطاع التعليم في المقام الأول.

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وقال د. حجازي إبراهيم خلال الجلسة “نحتاج لمحتوى دراسي يلبي التغيرات من ناحية التحول الرقمي”.

بينما قال د. علي بن صديق الحكمي من معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة “إن 77% من ذوي الإعاقة يسهل دمجهم في المدارس العامة”.

وقالت ملاك العبد اللطيف: “قد تتعاظم احتياجات الطالب اليتيم الملحة في ظل الظروف التي يمر بها”.

وقال د. عبد العزيز الثنيان رئيس مجس إدارة جمعية آفاق للتعليم الخيرية: “لا يوجد في المملكة العربية السعودية طفل دون تعليم”.

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