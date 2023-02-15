ثاني جلسات منتدى الابتكار الاجتماعي تناقش الابتكار في المجال التعليمي

انطلقت قبل قليل، ثاني جلسات منتدى الابتكار الاجتماعي بعنوان “الابتكار الاجتماعي في المجال التعليمي”.

وقال د. وليد العنزي عضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الكويت: إن من يصنع جيل الإلهام هو قطاع التعليم في المقام الأول.

وقال د. حجازي إبراهيم خلال الجلسة “نحتاج لمحتوى دراسي يلبي التغيرات من ناحية التحول الرقمي”.

بينما قال د. علي بن صديق الحكمي من معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة “إن 77% من ذوي الإعاقة يسهل دمجهم في المدارس العامة”.

وقالت ملاك العبد اللطيف: “قد تتعاظم احتياجات الطالب اليتيم الملحة في ظل الظروف التي يمر بها”.

وقال د. عبد العزيز الثنيان رئيس مجس إدارة جمعية آفاق للتعليم الخيرية: “لا يوجد في المملكة العربية السعودية طفل دون تعليم”.