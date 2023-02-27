جامعة جازان تبدأ قبول طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية

بدأت جامعة جازان اليوم الاثنين، استقبال طلبات التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة مشغولة بغير السعوديين على رتبة “معيد، ومحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة -بوابة التوظيف- على الرابط: (هنا)، وتستمر حتى يوم 19 من شهر شعبان الجاري.

الالتزام بالشروط

وبيّن المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، أن الجامعة أكدت أهمية التزام المتقدمين بالشروط العامة، والشروط الخاصة بكل رتبة، والضوابط الواردة في الإعلان، والاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم، مشددًا على أهميّة أن يتضمن الطلب المقدم كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

وأشار إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، كما لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية، حيث سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة، لافتًا إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائيًا.