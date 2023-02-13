جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات

أكد المهتم بالشأن العقاري ماجد الحارثي، أن مدينة جدة مقبلة على توازن في الأسعار ومشاريع ضخمة في القطاعين السكني والتجاري.

جدة

وقال ماجد الحارثي في تصريحات لقناة الإخبارية: إن مدينة جدة مقبلة على توازن في الأسعار ومشاريع ضخمة في القطاعين السكني والتجاري، مشيرًا إلى أن مدينة جدة ستكون من المدن الثلاث التي تنافس بها المملكة لتكون من أكبر الدول الاقتصادية.

معالجة المناطق الحرجة

ولفت الحارثي إلى أن تخصيص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 9 مليارات ريال لمعالجة المناطق الحرجة في جدة سيخلق استثمارًا ضخمًا، ويحل مشكلات في مجال الإسكان.