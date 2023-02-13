جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات

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أكد المهتم بالشأن العقاري ماجد الحارثي، أن مدينة جدة مقبلة على توازن في الأسعار ومشاريع ضخمة في القطاعين السكني والتجاري.
فيديو | المهتم بالشأن العقاري ماجد الحارثي: مدينة جدة مقبلة على توازن في الأسعار ومشاريع ضخمة في القطاعين السكني والتجاري وتخصيص ولي العهد لـ 9 مليارات ريال لمعالجة المناطق الحرجة في جدة سيخلق استثمارا ضخما ويحل مشاكل في مجال الإسكان #الإخبارية pic.twitter.com/gENBsVcUasقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 13, 2023
وقال ماجد الحارثي في تصريحات لقناة الإخبارية: إن مدينة جدة مقبلة على توازن في الأسعار ومشاريع ضخمة في القطاعين السكني والتجاري، مشيرًا إلى أن مدينة جدة ستكون من المدن الثلاث التي تنافس بها المملكة لتكون من أكبر الدول الاقتصادية.
ولفت الحارثي إلى أن تخصيص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 9 مليارات ريال لمعالجة المناطق الحرجة في جدة سيخلق استثمارًا ضخمًا، ويحل مشكلات في مجال الإسكان.