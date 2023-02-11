جدول دروس الحصص الأسبوع الـ11 لجميع المراحل

نشرت قناة “عين”، جدول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ غدًا الأحد، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا. وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

الحصص الأولى

وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ جميع الحصص الأولى خلال الأسبوع الجاري بمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل جدول الأسبوع الحادي عشر عبر هذا الرابط اضغط (هنا).

المرحلة الثانوية

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الحادي عشر، وللتربية الفكرية من الأسبوع الحادي عشر أيضًا، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.