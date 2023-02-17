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بعد عقد مقارنة بينه وبين لاعبين آخرين

جماهير الهلال: يوسف الثنيان أمهر لاعب عربي بلا منازع

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
جماهير الهلال: يوسف الثنيان أمهر لاعب عربي بلا منازع
المواطن - فريق التحرير

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اتفقت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على أن يوسف الثنيان نجم الكرة السعودية والهلال الأسبق، هو أمهر لاعب عربي بلا منازع.

يوسف الثنيان أمهر لاعب 

ومع تصدر اسم ” يوسف الثنيان” لموقع تويتر اليوم الجمعة، نشر أحد المغردين صورة لمجموعة من اللاعبين العرب قائلًا: ” من هو اللاعب العربي الأمهر على الإطلاق؟”.

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وغرد مجموعة كبيرة من جماهير الهلال قائلين بأن الثنيان هو أمهر لاعب عربي في كرة القدم، كونه كان سابق عصره وكل اللاعبين من بعده قاموا بتقليد مهاراته الكروية.

اللاعبون العرب أصحاب المهارات

مسيرة الثنيان

وكان الثنيان صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته مع نادي الهلال من عام 1984 حتى 2003، ولعب مع المنتخب السعودي خلال الفترة من 1986 إلى 1998.

وفي سياق آخر، كشف الثنيان عن أنه كان رافضًا في البداية لفكرة إقامة مسرحية تحكي قصة مسيرته في الملاعب السعودية.

وقال الثنيان في حديثه لـ برنامج ” صدى الملاعب” : ” كنت رافضًا للفكرة في بدايتها، حتى جاء تركي آل الشيخ وأقنعني بعد ذلك، فتقبلت الفكرة وقلت بأنها ممتازة”.

وواصل: ” أود شكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفكرة، وحضور الجماهير لمعرفة سيرتي الذاتية منذ البداية أمر رائع”.

يذكر أن يوسف الثنيان كان ساهم في فوز المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996 بجانب التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 1998 بـ فرنسا.

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