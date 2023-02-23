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بـ 1.5 مليون جنيه ويحمل رقم 1

جواز سفر الرئيس المصري أنور السادات للبيع في دار مزادات بأمريكا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
جواز سفر الرئيس المصري أنور السادات للبيع في دار مزادات بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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عرضت دار مزادات heritage العالمية، جواز سفر دبلوماسي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالغتين العربية والفرنسية، والذي يحمل رقم 1، للبيع على موقعها.

بمبلغ 47.500 ألف دولار

وحقق جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات، الذي حمل لوت رقم 47262، مبلغ 47.500 ألف دولار، وذلك أمس في 22 فبراير الجاري 2023.

وجاء في وصف دار المزادات العالمية جواز سفر الرئيس الأسبق أنور السادات الدبلوماسي الرسمي رقم 1 من ثماني وأربعين صفحة 3.75 × 5.25، غير موقع، جواز سفر أنور السادات الدبلوماسي الرسمي رقم 1 مطبوع باللغتين العربية والفرنسية، صدر في 19 مارس 1974 وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979، والغلاف الجلدي مرن، مكتوب بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحاملها محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وهي تشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974.

ساري خلال زيارته لإسرائيل

وزادت دار المزادات في وصفها بأنه على الرغم من عدم وجود أختام تأشيرة مقابلة، إلا أن جواز السفر كان ساريًا خلال العديد من الرحلات التاريخية التي قام بها الرئيس السادات، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر 1977 حيث التقى برئيس الوزراء مناحيم بيجن وألقى خطابًا شهيرًا في الكنيست، ورحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978 حيث التقى بالرئيس جيمي كارتر ووقّع اتفاقية كامب ديفيد مع بيجن، ونوهت دار المزادات بأن هناك تآكلًا طفيفًا جدًّا في جواز السفر من الاستخدام.

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