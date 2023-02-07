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نشرت صورها أثناء صعود الكثبان الرملية

جورجينا مع أطفالها في صحراء المملكة: يوم رائع

2023-02-07 الساعة 5:47
جورجينا مع أطفالها في صحراء المملكة: يوم رائع
المواطن - فريق التحرير

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نشرت جورجينا، صديقة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، صورًا جديدة مع أطفالها أثناء الاستمتاع بالأجواء في صحراء المملكة.

يوم رائع

وكتبت جورجينا، عبر حسابها في تويتر اليوم الثلاثاء، “يوم رائع”، تعليقًا على صورها وهي تصعد الكثبان الرملية في صحراء الرياض.

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وكانت جورجينا بصحبة أطفالها وبدت مستمتعة للغاية بتلك الرحلة، ولم تكن المرة الأولى التي نشرت فيها جورجينا صورها أثناء إقامتها بالمملكة.

شعبية جورجينا

في غضون ذلك، حققت جورجينا رودريغيز نجاحًا كبيرًا على الساحة الاجتماعية في المملكة، وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تغطية ظهورها لأول مرة في حفل جوائز Joy Awards قد فاق بكثير تغطية فوز الممثلة الشهيرة صوفيا فيرغارا بلقب شخصية العام.

كما اعتاد رونالدو على الحياة الاجتماعية حيث ذهب مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى ليالي الدرعية بالرياض.

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