موانئ توقع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الدمام توفيت ابنته تحت الأنقاض فظل ممسكًا بيدها حتى انتشال جثمانها منفذو جرائم سطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن جورجينا مع أطفالها في صحراء المملكة: يوم رائع الجوازات تستعرض خدماتها وإنجازاتها في ليب 23 غوغل Bard ينافس ChatGPT 10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة الفنار ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة الوزراء الإيطالية رويترز: صندوق الاستثمارات يتلقى طلبات سندات خضراء بـ 12 مليار دولار
نشرت جورجينا، صديقة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، صورًا جديدة مع أطفالها أثناء الاستمتاع بالأجواء في صحراء المملكة.
وكتبت جورجينا، عبر حسابها في تويتر اليوم الثلاثاء، “يوم رائع”، تعليقًا على صورها وهي تصعد الكثبان الرملية في صحراء الرياض.
وكانت جورجينا بصحبة أطفالها وبدت مستمتعة للغاية بتلك الرحلة، ولم تكن المرة الأولى التي نشرت فيها جورجينا صورها أثناء إقامتها بالمملكة.
في غضون ذلك، حققت جورجينا رودريغيز نجاحًا كبيرًا على الساحة الاجتماعية في المملكة، وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تغطية ظهورها لأول مرة في حفل جوائز Joy Awards قد فاق بكثير تغطية فوز الممثلة الشهيرة صوفيا فيرغارا بلقب شخصية العام.
كما اعتاد رونالدو على الحياة الاجتماعية حيث ذهب مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى ليالي الدرعية بالرياض.