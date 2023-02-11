جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي

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أطل المصارع والممثل، جون سينا، بمظهر صادم لجماهيره، حيث سار مرتديًا قميصًا وتنورة منقوشة وجوارب طويلة مع حذاء أسود بكعبٍ عالٍ مع وضع مساحيق التجميل على وضعه.
Beyond excited to help bring these characters to life (both on and off screen) with an incredible cast, our director and producers and partners at @AmazonStudios @primevideo. #RickyStanicky is a best friend to all — can’t wait for you to meet him! https://t.co/DtLAsiwWQaقد يهمّك أيضاً
— John Cena (@JohnCena) February 1, 2023
وبحسب شبكة Fox News، فإن هذا المظهر الجامح هو جزء من مشهد لجون سينا في فيلمه الجديد ريكي ستانيكي Ricky Stanicky الذي يتم تصويره في ملبورن بأستراليا.
ومع وضع الكحل الأسود الكثيف ورسم الحاجبين وحمرة الوجه، بات من الصعب التعرف على ملامح جون سينا.
ويأتي ذلك في إطار شخصية العمل الجديد ريكي ستانيكي، حيث نشر سينا تغريدة عن الفيلم في وقت سابق من هذا الشهر قائلًا: جميع فريق العمل متحمس لرؤية الشخصيات على الشاشة.
وأضاف: صدقوني Ricky Stanicky هو أفضل صديق للجميع، لا أطيق الانتظار حتى تقابلوه.
وفقًا لـ Variety فإن فيلم جون سينا الجديد، الذي يُعرض على Amazon prime يدور حول ثلاثة أصدقاء ابتكروا الشخصية الخيالية Ricky Stanicky لإلقاء اللوم على سلوكهم السيئ، وعندما يشك شركاؤهم في هذه الشخصية، يستعينون بممثل يحولها من خيالية لأخرى واقعية وهنا يأتي دور جون سينا.
وقال المخرج: للفيلم عواقب وخيمة، لكن مرحة.
يضم فريق الممثلين أيضًا زاك إيفرون وويليام إتش ميسي وجيرمين فاولر، والفيلم من إخراج بيتر فارلي الذي أخرج فيلم Green Book ونال ثلاث جوائز أوسكار في عام.