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عقب إصابته بالسرطان واقترابه من الموت

حارس الأميرة ديانا يفشي أسرارها أخيرًا

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
حارس الأميرة ديانا يفشي أسرارها أخيرًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بول بوريل، الحارس الشخصي السابق للأميرة الراحلة ديانا وكبير مساعديها، استعداده لمشاركة أسرارها مع نجليها الأمير ويليام وهاري، بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

اقترابه من الموت

وكشف بول، الشهر الماضي، عن إصابته بسرطان البروستاتا، وقال إن تشخيصه جعله يخشى أن ينفد منه الوقت لإخبارهم بالحقيقة.

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وقال الخادم الملكي السابق، في مقابلة مع مجلة “The Mirror” في منزله بشيشاير،: “لقد ركز مرضي انتباهي على إخبار الأولاد بالأشياء قبل فوات الأوان، أخبرهم بما يجب عليهم معرفته حقا. أعتقد أن ديانا ستقول لي، يجب أن تجعل هذا أولوية، يجب أن تذهب لترى أطفال أولادي”.

أسرار ديانا

وبينما يستعد بوريل لإجراء جراحة سرطان البروستاتا، تطارده ذكرى اللحظات الخاصة التي شاركها مع الأميرة ديانا، عندما أسرّت له بعضاً من أعمق أسرارها.

والآن يشعر الرجل الذي أشارت إليه ديانا باسم صخرتها بالرعب من أنه قد يأخذ تلك الأسرار معه إلى قبره، ولا تتاح له الفرصة لإخبار نجلي الأميرة الراحلة ويليام وهاري بما يعرفه عن والدتهما.

أمور لم يعرفها أحد

وقال: “أعرف أن بعضها ليس جميلا، لكن إذا غادرت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر فلن يعرفا أبدا. أعتقد أنهما يجب أن يعرفا”.

وأضاف بول، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي كان كبير خدم ديانا لمدة 10 سنوات حتى وفاتها في عام 1997: “قضيت ساعات طويلة مع ديانا، خلال أسعد أوقاتها وكذلك أحلك أوقاتها. لقد أسرتني وهناك العديد من الأشياء التي لم أتحدث عنها أبدا، لكن الآن أشعر أن الوقت مناسب”.

علاقة الأخوين

وأضاف: “أعتقد أن ما يجب أن أقوله يمكن أن يعيد علاقة الأخوين، وهو ما كانت ديانا تريده بشدة. سأقول لهم الحقيقة فقط، هذا كل شيء. أنا لا أبحث عن أي شيء في المقابل”.

وأصبح الأميران منفصلين بشكل متزايد منذ انتقال هاري إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميجان في عام 2020، وقال بول إنه يود “محاولة القيام بواجبه لرؤيتهما يتصالحان.

وقال: “أليس من الرائع رؤية الولدين يصلحان علاقتهما ويعودان إلى حيث ينبغي أن يعودا. الجمهور سيحب ذلك. أود أن أرى ويليام يضع ذراعه حول شقيقه، لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك، لأن هناك الكثير من العقبات في الطريق”.

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