Icon

مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية وسدايا للتكامل مع توكلنا خدمات Icon حديقة الأمير ماجد بجدة متنفس الزوار في بيئة ترفيهية فريدة Icon لحظة انهيار مزيد من المباني في زلزال تركيا الجديد Icon السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ قبول مقترحات مشاريع المنح للسعوديين Icon وجهات سياحية خيالية بالقنفذة لمحبي رحلات الجزر البحرية Icon نجوم وأسماء غابت عن منتدى الإعلام السعودي ! Icon إنجلترا تشرع قانونًا لتجريم زواج القاصرات Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته 6.7 كجم من القات Icon الأمن العام يذكّر بـ 4 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية Icon مجمع إرادة: استخدام الهاتف أثناء القيادة سلوك إدماني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة

حديقة الأمير ماجد بجدة متنفس الزوار في بيئة ترفيهية فريدة

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
حديقة الأمير ماجد بجدة متنفس الزوار في بيئة ترفيهية فريدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُعد حديقة وممشى الأمير ماجد الواقعة على مساحة 130 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل نحو 80 مليون ريال، ضمن مبادرة “أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة” إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم، وطاقة استياعبية لعدد كبير من الزوار، مما يوفر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

موقع حديقة الأمير ماجد

وتقع حديقة الأمير ماجد وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها تنفيذ ممشى بطول 1000 متر ومسار للدراجات بطول 1800 متر، بالإضافة لأكبر منطقة ألعاب أطفال مفتوحة في المدينة على مساحة تصل لـ 9.730 متراً مربعاً، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، كما تتكون الحديقة من مسطحات خضراء تغطي 34% من المساحة الإجمالية محتوية على غطاء من النجيلة، و 918 شجرة طبيعية، و 382 نخلة، بالإضافة إلى الشجيرات ومغطيات التربة والصباريات.

فعاليات متعددة

وتحتضن الحديقة مسرحاً مفتوحاً يحتوي مدرجاً يستوعب أكثر من 1000 متفرج، وأرضاً للفعاليات بمساحة 5.624 متراً مربعاً، بالإضافة إلى عيادة للإسعافات الأولية ومبنى للتحكم والمراقبة مجهز بكاميرات موزعة على امتداد المشروع يصل عددها إلى 63 كاميرا بجانب مكبرات الصوت، وكذلك تحتوي على ثلاثة مبانٍ لدورات مياه عامة بنمط معماري عصري وتلبي جميع فئات المجتمع حيث جرى تخصيص 25 دورة مياه للنساء و 23 للرجال، فضلاً عن توفير 6 دورات مياه مخصصة لذوي الإعاقة وتهيئة مقاعد للوضوء، بجانب احتوائها على 4 غرف للعناية بالطفل.

أطول نافورة تفاعلية

وسيستمتع زائرو الحديقة بأطول نافورة تفاعلية من نوعها، إذ يصل ارتفاعها إلى 30 متراً صُممت باستخدام نظام المياه المتراقصة وسط الحديقة عبر بحيرة اصطناعية أضافت للمكان جمالاً آخر بتصاميمها الرائعة وتفاصيلها الساحرة، وتشتمل على دوائر مختلفة الأحجام ومضخات مياه صممت وفق شكل جمالي لتقدم لوحة من العروض الموسيقية والضوئية والمائية الجاذبة، كما تصل الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات إلى نحو 1000 موقف، بالإضافة لتوفير 47 موقفاً مخصصاً لذوي الإعاقة.

حديقة الأمير ماجد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم