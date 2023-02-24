حرمًا آمنًا شعار جسده 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري

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شهد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الجمعة، حفل تخرج 800 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في الدورة التأهيلية الأولى للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
🎥 | "حرمًا آمنًا" .. شعار جسّده (800) رجل أمن من خريجي الدورة التأهيلية الأولى للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. pic.twitter.com/2WsbgSNnMc
— الأمن العام (@security_gov) February 24, 2023
ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو عن تدريبات رجال الأمن التأهيلية، تحت شعار “حرمًا آمنًا” ليجسده نحو 800 رجل أمن من خريجي الدورة التأهيلية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وتلقى الخريجون تعليمهم وتدريبهم خلال مدة التدريب في شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية في الحرمين الشريفين على الوجه الأكمل، والإسهام مع زملائهم في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.