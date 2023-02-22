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آلاف المصابين بينهم مئات الحالات الحرجة

حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16
المواطن - فريق التحرير

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بلغت حصيلة ضحايا زلزال سوريا وتركيا، أرقامًا مفزعة، بعد مرور 16 يوماً على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم السادس من فبراير/شباط الجاري، مخلفاً أسوأ كارثة طبيعية حديثة.

حصيلة الضحايا

وترتفع حصيلة الضحايا يومًا بعد آخر، نتيجة العدد الكبير للإصابات والحالات الخطيرة، فضلا عن وجود مفقودين، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وبلغت حصيلة الضحايا من السوريين اليوم الأربعاء، 6747 داخل الأراضي السورية متوزعين على 2226 في مناطق النظام من ضمنهم 5 في الزلزال الجديد 20 فبراير/شباط، و4521 في مناطق المعارضة، إضافة لوجود آلاف المصابين بينهم المئات بحالات حرجة.

ضحايا سوريا وتركيا

كما وصل عدد الضحايا السوريين الذين دخلوا من المعابر مع تركيا إلى سوريا 1793، منذ السادس من فبراير/شباط الجاري، وتوزعت حصيلة الضحايا على النحو التالي، في معبر باب الهوى 1570، معبر باب السلامة 166، معبر الراعي 22، معبر جرابلس 20، معبر الحمام بريف جنديرس 15، علماً أن هذه الحصيلة غير نهائية لوجود المزيد من جثامين الضحايا السوريين في تركيا.

ليرتفع بذلك، المجموع الكلي للضحايا السوريين في سوريا وتركيا إلى 8531 مواطناً دفنوا في الأراضي السورية.

حالات حرجة

وأشارت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الآلاف من الضحايا السوريين المهجرين من دمشق واللاذقية وجبل التركمان وحلب، دفنوا في تركيا، لصعوبة نقلهم إلى مسقط رأسهم في سوريا.

كما دفن الكثير دون تسجيل أسمائهم، وآخرين توفوا بالمستشفيات، بالإضافة إلى وجود 14500 ألف مصاب، بينهم المئات بحالات حرجة.

 

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