حقيقة الأجسام الأربعة الغامضة في الأجواء الأمريكية

أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية جسمًا طائرًا مجهولاً يحلق على ارتفاع كبير فوق بحيرة هورون، القريبة من الحدود الكندية، في حادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.

أربعة حوادث

وجاء الحادث، بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا على سواحلها الشرقية، مطلع فبراير الجاري، حيث وقعت 3 حوادث أخرى مماثلة حلقت فيها أجسام غريبة في أجوائها وأجواء كندا قبل أن يجري إسقاطها. ولم يستبعد جنرال أمريكي أن تكون الأجسام في الحوادث الثلاثة الأخيرة قادمة من خارج كوكب الأرض.

وكان أحدث هذه الحوادث، مساء الأحد، عندما أسقط سلاح الجو الأمريكي، جسمًا مجهولاً فوق بحيرة هورون على الحدود الأميركية الكندية. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن مقاتلة من طراز “إف- 16” أسقطت جسمًا مجهولاً، ذكرت أنه حلق على ما يبدو بالقرب من مواقع عسكرية حساسة.

أداة تجسس

أضافت البنتاجون أنه لم يشكل خطرًا على الطيران المدني فحسب بل كان أيضًا أداة محتملة للتجسس. وأكدت أن أمر إسقاط الجسم المجهول جاء بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

قالت شبكة “إي بي سي نيوز” إن الجسم الذي جرى إسقاطه ثماني الأضلاع، مع سلاسل تتدلى منه.

أجسام فضائية

قال قائد القيادة الشمالية الأمريكي وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية الجنرال، جليندي فانهيرك، بعد سلسلة من إسقاط أجسام طائرة مجهولة إنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

وعندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة الثلاثة التي أسقطتها الطائرات الحربية الأميركية بالكائنات الفضائية، قال “لا أستبعد أي شيء، سأترك الأمر لمجتمع المخابرات للكشف عن حقيقة ذلك”، وفقًا لـ رويترز. وأضاف: “في هذه المرحلة نواصل تقييم كل تهديد أو أي خطر محتمل غير معروف يقترب من أمريكا الشمالية بمحاولة التعرف عليه”.

التوتر بين بكين وواشنطن

لكن مسؤولاً دفاعيًا أمريكيًا آخر، قال شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجيش لم ير أي دليل يوحي بأن أيًا من تلك الأجسام من أصل خارج كوكب الأرض.

واعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن تكرار هذه الحوادث يثير الأسئلة بشأن أمن أمريكا الشمالية، ويرفع من منسوب التوتر بين واشنطن وبكين.