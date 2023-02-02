حمدالله مستمر مع الاتحاد حتى 2025

أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس عن تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين.

وتمت مراسم تجديد العقد مساء اليوم بحضور كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ونائبه أحمد كعكي.

وكان الهداف المغربي انضم لصفوف نادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2021 قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر.

حمدالله ورقة رابحة

يذكر أن اللاعب المغربي كان ساهم يوم الأحد الماضي في فوز نادي الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخ النادي بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي الفيحاء في المباراة النهائية.

وسجل اللاعب المغربي 9 أهداف حتى الآن في دوري روشن في الموسم الحالي مع أصفر جدة.