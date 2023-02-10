حمدالله يسجل هدفه الـ100 في الدوري السعودي

حقق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إنجازًا مميزًا، وذلك بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي العدالة اليوم في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مئوية حمدالله في الدوري

ونجح مهاجم الاتحاد في تسجيل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي، بعد هدفيه في شباك نادي العدالة.

وكان النجم المغربي سجل هدفيه في الدقيقتين الـ 37 والـ67 في شباك نادي العدالة.

ويسعى العميد إلى الفوز على العدالة، وذلك من أجل تقاسم صدارة دوري روشن مع نادي النصر.