Icon

التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين Icon جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر Icon خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى Icon أرقام رونالدو أمام الفتح Icon تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare Icon إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير Icon وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! Icon الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي Icon بلينكن لـ نظيره الصيني: لن أسافر بكين Icon ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم يلتزم بساعات العمل وأيام الراحة

خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى

2023-02-03 الساعة 11:42
خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت مواطنة خريجة صيدلة عن تعرضها لمضايقات في العمل من الأجانب، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاوى دون جدوى.

مضايقات في العمل

وقالت خلال مداخلة لها مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: تعرضت لضغوطات في العمل على مدى سنة كاملة، وتقدمت بشكاوى إلى الموارد البشرية في الشركة، وقدمت أدلة، وكان الرد “هذا مديرك ويؤدي عمله”.

وأوضحت أن المضايقات تمثلت في عدم الالتزام بـ8 ساعات يوميًّا، والعمل في أيام الراحة الأسبوعية.

ولفتت إلى أنها سألت مكتب العمل: “هل يحق أن يكون مديري غير سعودي؟”، فكان الرد: “هذا مخالف للعمل”، ولكن للأسف لم يتم التجاوب نهائيًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة