التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى أرقام رونالدو أمام الفتح تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي بلينكن لـ نظيره الصيني: لن أسافر بكين ارتفاع أسعار النفط أحد أسباب نمو اقتصاد السعودية
كشفت مواطنة خريجة صيدلة عن تعرضها لمضايقات في العمل من الأجانب، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاوى دون جدوى.
تحديات توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص..
خريجة صيدلة: تقدمت بشكاوى حول مضايقات العمل من الأجانب، والرد كان يأتي "هذا مديرك ويؤدي عمله"@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/emlVXt8DBnقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2023
وقالت خلال مداخلة لها مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: تعرضت لضغوطات في العمل على مدى سنة كاملة، وتقدمت بشكاوى إلى الموارد البشرية في الشركة، وقدمت أدلة، وكان الرد “هذا مديرك ويؤدي عمله”.
وأوضحت أن المضايقات تمثلت في عدم الالتزام بـ8 ساعات يوميًّا، والعمل في أيام الراحة الأسبوعية.
ولفتت إلى أنها سألت مكتب العمل: “هل يحق أن يكون مديري غير سعودي؟”، فكان الرد: “هذا مخالف للعمل”، ولكن للأسف لم يتم التجاوب نهائيًّا.