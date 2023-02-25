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في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي

خسارة ليستر سيتي ضد آرسنال بهدف دون رد

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
خسارة ليستر سيتي ضد آرسنال بهدف دون رد
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ليستر سيتي ضد آرسنال، مساء اليوم، بفوز ثمين لنادي آرسنال بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليستر سيتي ضد آرسنال

وكان اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد سجل هدفًا لفريق آرسنال بالدقيقة الـ28 لكن تم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء، ثم سجل النيجيري كيليتشي إيهاناتشو هدفًا لفريق ليستر سيتي ولكن تم إلغاؤه أيضًا بالدقيقة الـ32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، من عمر المباراة نجح البرازيلي جابرييل مارتينيلي في إحراز هدف التقدم لنادي آرسنال بالدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني.

وحاول نادي ليستر سيتي في أكثر من مناسبة، إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء، بفوز ثمين لـ آرسنال بهدف دون رد.

ليستر سيتي ضد آرسنال

آرسنال ينفرد بالصدارة

وبعد الفوز، أصبح رصيد نادي آرسنال 57 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وفي نفس توقيت مباراة، ليستر سيتي ضد آرسنال، أُقيمت مباريات أستون فيلا ضد إيفرتون، وليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون وويست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست، حيث فاز أستون فيلا بثنائية دون رد، وفاز ليدز بهدف دون رد، وفاز ويست هام على نوتنجهام برباعية دون رد.

وتنطلق بعد قليل مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، بينما تُقام مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الـ11 إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

ليستر سيتي ضد آرسنال

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