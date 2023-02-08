خطوات حجز موعد لتوثيق التطعيمات عبر صحتي

أوضحت وزارة الصحة، الخطوات التي يجب اتباعها لحجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات عبر تطبيق صحتي، للحصول على شهادة التطعيمات الإلكترونية.

وأشارت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن الخطوات تشمل ما يلي:

خطوات حجز الموعد

– تحميل التطبيق

– تسجيل البيانات

– اختيار “حجز المواعيد”

– اختيار عيادة توثيق التطعيمات ومن بعدها المنشأة

– ثم اختيار “حجز موعد”

– اختيار اليوم والوقت المناسب

– تأكيد الحجز.