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بالرتويت أو رسالة واتساب

دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار الأمني علي آل هادي، أن دعم منصات التبرع غير الرسمية بالرتويت أو رسالة واتساب تعرض الشخص للمساءلة القانونية، وسيكون مشاركًا في جريمة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية.

تحذيرات الداخلية

وأردف علي آل هادي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن وزارة الداخلية حذرت أكثر من مرة من الدعوة للتبرعات غير منظمة وغير مرخصة.

ولفت المستشار الأمني بأن الفرد قد يتعرض حينها للتحقيق والسجن والغرامة، لذلك شدد على ضرورة أن يكون الدعوة للتبرعات يكون بطريقة مرخصة.

منصة ساهم

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وتسليم التبرعات الموجهة للخارج، وذلك عبر منصة “ساهم”.

وشددت على ضرورة استخدام المنصات الرسمية المعتمدة بالمملكة للتبرعات يضمن وصولها إلى مستحقيها، ومخالفة ذلك يعرضك للمساءلة القانونية.

تصريحات الربيعة

كما أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، في وقت سابق، أن استقبال التبرعات لإغاثة الشعبين السوري والتركي عبر منصة ساهم مقتصر حاليًّا على المتبرعين داخل المملكة، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك تحويل مالي من الخارج فإنه يمر عبر القنوات المالية المعروفة لضمان مأمونية هذا التحويل.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن مركز الملك سلمان لديه حوكمة عالية وتنسيق مع الجهات المالية في المملكة، ويمكن قبول هذه التبرعات بشرط أن يكون مصدرها صحيحًا.

الحملة الشعبية

وانطلقت الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بالمملكة عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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