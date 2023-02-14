مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي
يُطلق ديوان المظالم مُمثلاً في المركز الإعلامي والتواصل المستمر اليوم، قناته في منصة تليجرام (https://t.me/saudibogrv) كواحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم من حيث عدد المستخدمين، وما يُتيحه من مميزات التواصل السريع ،وإمكانية التنوع في إضافة الوسائط والاحتفاظ بها.
ويسعى ديوان المظالم لزيادة فرص وصوله وتواصله مع المستفيدين عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي؛ لضمان تقديم وتوفير الخدمة للمستفيد بكل يسر وسهولة.
وفي وقت سابق، أعلن الديوان توقف جميع الخدمات في البوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية مؤقتًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة للخدمات الرقمية
وكشف ديوان المظالم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أعمال الصيانة ستجرى ابتداءً من 1444/7/18 ، حتى السبت 1444/7/20 الساعة 9:00 مساءً.