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ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام
المواطن - واس

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يُطلق ديوان المظالم مُمثلاً في المركز الإعلامي والتواصل المستمر اليوم، قناته في منصة تليجرام (https://t.me/saudibogrv) كواحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم من حيث عدد المستخدمين، وما يُتيحه من مميزات التواصل السريع ،وإمكانية التنوع في إضافة الوسائط والاحتفاظ بها.

ديوان المظالم

ويسعى ديوان المظالم لزيادة فرص وصوله وتواصله مع المستفيدين عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي؛ لضمان تقديم وتوفير الخدمة للمستفيد بكل يسر وسهولة.

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أعمال صيانة

وفي وقت سابق، أعلن الديوان توقف جميع الخدمات في البوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية مؤقتًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة للخدمات الرقمية

وكشف ديوان المظالم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”،  أن أعمال الصيانة ستجرى ابتداءً من 1444/7/18 ، حتى السبت 1444/7/20 الساعة 9:00 مساءً.

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