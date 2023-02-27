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انتهكوا محاولات إنهاء معاناة الشعب

رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن جماعة الحوثي الإرهابية أفشلت كل الجهود لإنهاء معاناة الشعب وآخرها الهدنة الإنسانية.

انتهاك مبادئ حقوق الإنسان

وأوضح رئيس الوزراء ، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن ميليشيات الحوثي انتهكت كل مبادئ حقوق الإنسان.

ويشارك رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في فعاليات مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023، الذي ينعقد في مدينة جنيف بسويسرا، بتنظيم من حكومتي السويد وسويسرا، وبرعاية الأمم المتحدة، اليوم الاثنين.

مؤتمر جنيف

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد أعلن عقد مؤتمر دولي رفيع للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن، مؤكداً أن المرحلة تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «المؤتمر الدولي للمانحين رفيع المستوى، سينعقد الإثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن».

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