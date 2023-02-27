أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية المرور: عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن يعد مخالفة صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر زلزال جديد يضرب شرق تركيا ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن جماعة الحوثي الإرهابية أفشلت كل الجهود لإنهاء معاناة الشعب وآخرها الهدنة الإنسانية.
وأوضح رئيس الوزراء ، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن ميليشيات الحوثي انتهكت كل مبادئ حقوق الإنسان.
ويشارك رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في فعاليات مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023، الذي ينعقد في مدينة جنيف بسويسرا، بتنظيم من حكومتي السويد وسويسرا، وبرعاية الأمم المتحدة، اليوم الاثنين.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد أعلن عقد مؤتمر دولي رفيع للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن، مؤكداً أن المرحلة تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «المؤتمر الدولي للمانحين رفيع المستوى، سينعقد الإثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن».