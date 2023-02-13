رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض باريس تهاجم فيلم النمر الأسود بسبب الإساءة للجيش الفرنسي موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة إنشاء مدينة لوجستية إنسانية في السعودية قريبًا مناورات أمريكية في بحر الصين تزامنًا مع أزمة المنطاد سامي الحريري يكشف سبب عتاب الهلال لـ اتحاد القدم السعودي الموارد البشرية توضح آلية نقل الكفالة من منشأة لأخرى فهد بن نافل: الهلال لا يقف على أي لاعب ومشاركتنا بيّضت الوجه لقطات لممرضات يهرعن لحماية حديثي الولادة بأجسادهن من زلزال تركيا أدوات جديدة لزيادة عمق السوق السعودية
وجه صانع محتوى ومهتم بالشأن العقاري، رسالة لمن يرغب في شراء عقار في مدينة الرياض، مشيرًا إلى انخفاض العقارات في الرياض بنسبة 10% إلى 40%.
وقال في مقطع فيديو نشره على تطبيق تيك توك: كنت في جولة لأرى بعض المواقع العقارية في الرياض، وأتت لنا بعض الرسائل من المكاتب العقارية بأنه صحيح حدث انخفاض في العقارات من 10% إلى 40% في بعض المواقع، وخاصة من يحتاج إلى البيع كاش.
وتابع: لا تعتقدون من لديه عقار سيبيعه رخيص وبانخفاض 100%، ما راح تأخذ الشيء ببلاش، طبعًا هذا مستحيل، لأنه شاري غالي لم يشترِ ببلاش.
واستطرد: إن الممتلكين للعقارات إذا لم يحتج للكاش، لا يبيع إلا إذا أتى له سعر يرضى فيه أو بيخلي العقار ويطوره.
وأردف: هناك معلومة عقارية مهمة لمن يُريد شراء عقار سواء كان فيلا أو شقة أو أرض، إذا أردت الشراء، وستقوم بالشراء كاش، فالكاش يتكلم، فاوض وشوف كم الانخفاض.
واستطرد: “لا تلوم البائع لأن البائع إذا جيت عن طريق البنك، فيقول لك أنا ببيع على البنك، والبنك يربطني لـ 3 أشهر، وأيضًا هناك رسوم إدارية تُدفع للبنك، وغيرها، لذلك أقول لكم اشتري كاش وشوف الكاش كيف راح يتكلم”.