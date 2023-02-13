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انخفاض العقارات بنسبة 10% إلى 40%

رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وجه صانع محتوى ومهتم بالشأن العقاري، رسالة لمن يرغب في شراء عقار في مدينة الرياض، مشيرًا إلى انخفاض العقارات في الرياض بنسبة 10% إلى 40%.

وقال في مقطع فيديو نشره على تطبيق تيك توك: كنت في جولة لأرى بعض المواقع العقارية في الرياض، وأتت لنا بعض الرسائل من المكاتب العقارية بأنه صحيح حدث انخفاض في العقارات من 10% إلى 40% في بعض المواقع، وخاصة من يحتاج إلى البيع كاش.

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وتابع: لا تعتقدون من لديه عقار سيبيعه رخيص وبانخفاض 100%، ما راح تأخذ الشيء ببلاش، طبعًا هذا مستحيل، لأنه شاري غالي لم يشترِ ببلاش.

الكاش

واستطرد: إن الممتلكين للعقارات إذا لم يحتج للكاش، لا يبيع إلا إذا أتى له سعر يرضى فيه أو بيخلي العقار ويطوره.

وأردف: هناك معلومة عقارية مهمة لمن يُريد شراء عقار سواء كان فيلا أو شقة أو أرض، إذا أردت الشراء، وستقوم بالشراء كاش، فالكاش يتكلم، فاوض وشوف كم الانخفاض.

واستطرد: “لا تلوم البائع لأن البائع إذا جيت عن طريق البنك، فيقول لك أنا ببيع على البنك، والبنك يربطني لـ 3 أشهر، وأيضًا هناك رسوم إدارية تُدفع للبنك، وغيرها، لذلك أقول لكم اشتري كاش وشوف الكاش كيف راح يتكلم”.

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