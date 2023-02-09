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قبل مواجهة الهلال والريال بنهائي مونديال الأندية

رسالة نارية من لوسيانو فييتو إلى ريال مدريد

2023-02-09 الساعة 8:13
رسالة نارية من لوسيانو فييتو إلى ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأرجنتيني لوسيانو فييتو، نجم نادي الهلال، رسالة نارية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مباراة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت.

وقال فييتو في تصريحات إعلامية: “المباراة النهائية ضد الريال صعبة ولكنني أتمنى التسجيل في شباكهم بقميص الهلال، كما فعلت من قبل عندما كنت لاعبًا في صفوف فياريال”.

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وأضاف فييتو عن مباراة فلامنجو البرازيلي: “حصول سالم الدوسري على جائزة رجل المباراة شيء رائع، وكان من المهم الفوز على فلامنجو للعبور إلى النهائي وهذا ما تحقق”.

موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد 

وتقام المباراة بعد غدٍ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP.

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 أول أمس الثلاثاء، بينما صعد ريال مدريد أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

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