رقم استثنائي لـ أوسيمين مع نابولي

واصل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، لينفرد برقم استثنائي.

فوز نابولي ضد ساسولو

ولعب نابولي ضد ساسولو بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 62 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو عند 24 نقطة في المركز الـ15.

تألق فيكتور أوسيمين

وخطف فيكتور أوسيمين الأنظار خلال مباراة نابولي ضد ساسولو، ونجح في تسجيل هدف من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فيكتور أوسيمين بات أول لاعب يسجل بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في 7 مواجهات متتالية ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ولم يسبق أن حقق أي لاعب إنجاز فيكتور أوسيمين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبالتحديد منذ بداية عصر الفوز بـ3 نقاط، بداية من الموسم الرياضي 1994/ 1995.

وعزز فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، تواجده في صدارة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.