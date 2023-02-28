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لاستعراض مهاراتهم في القيادة

ركوب الدراجات المائية التجربة المفضلة لزوار واجهة جدة البحرية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
ركوب الدراجات المائية التجربة المفضلة لزوار واجهة جدة البحرية
المواطن - واس

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تعد الدراجات المائية “جيت سكي” من المركبات المحببة لغالبية زوار واجهة جدة البحرية، لاستعراض مهاراتهم في قيادتها، والاستمتاع بأوقاتهم خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

اختلاف أحجام الدراجات

وتختلف أحجام الدراجات المائية وقوة محركاتها وسرعتها، حيث تحظى الدراجات ذات الأداء القوي بإقبال كبير من الشباب، خاصة التي يتم تزويدها بنظام تحكم ذكي يسمح للمستخدمين بإمكانية القيادة بكل راحة وهدوء، فيما يكتفي آخرون بالدراجات الأصغر حجمًا خاصة المبتدئين في خوض مغامرة ركوب الدراجات المائية، وذلك لسهولة التحكم بها والسيطرة عليها وتوجيهها في ظل تواجد عدد كبير من المتنزهين في شاطئ الواجهة البحرية الذين يحرصون عن تجربة هذا النوع من الترفيه.

ويجري خلال ركوب الدراجات المائية تنظيم مسابقات مختلفة، يشارك فيها عدد من المحترفين والهواة من محبي ركوب “جيت سكي” بدءًا من مسابقة الانطلاق، ومرورًا بمسابقة استعراض التحكم في الدراجة، وختاماً بالقفز على الأمواج والتي غالبا لا يتقنها إلا المحترفين في قيادة الدراجات المائية، خاضوا خلالها تجارب وتدريبات عديدة قبل تطبيقها.

استقبال الزوار خلال الإجازة

وتستعد معظم منتجعات كورنيش جدة، لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من أهالي محافظة جدة وزوارها خلال الإجازة المدرسية، الذين ستكتظ بهم مرافق الواجهة البحرية ومطلاتها الممتدة على طول الواجهة، وذلك بتوفير عدد من الدراجات المائية بأنواعها المختلفة، والتي تشهد اقبالا لافتا في مثل هذا الموسم من كل عام، من خلال تنظيم برامج متنوعة ضمن أنشطتها الترفيهية، خصصت للمهتمين بركوب الدراجات المائية، تشمل المسابقات المائية، والرحلات لمسافات طويلة، للاستمتاع بمنظر شاطئ واجهة جدة خاصة مع وقت غروب الشمس.

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