جامعة أم القرى تفتتح أول صيدلية تعليمية بمكة المكرمة ركوب الدراجات المائية التجربة المفضلة لزوار واجهة جدة البحرية 76 إصابة كورونا و39 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنّعة محليًا الجوازات تصدر 17229 قرارًا إداريًا بحق مخالفين قصة أصغر مقدم برنامج إذاعي في السعودية إنذار كاذب يرفع حالة التأهب الجوي في روسيا هيئة الصحة العامة تفتح باب التوظيف للجنسين 7500 ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بوروندي القبض على مواطن بحوزته 198,508 أقراص من الإمفيتامين
تعد الدراجات المائية “جيت سكي” من المركبات المحببة لغالبية زوار واجهة جدة البحرية، لاستعراض مهاراتهم في قيادتها، والاستمتاع بأوقاتهم خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.
وتختلف أحجام الدراجات المائية وقوة محركاتها وسرعتها، حيث تحظى الدراجات ذات الأداء القوي بإقبال كبير من الشباب، خاصة التي يتم تزويدها بنظام تحكم ذكي يسمح للمستخدمين بإمكانية القيادة بكل راحة وهدوء، فيما يكتفي آخرون بالدراجات الأصغر حجمًا خاصة المبتدئين في خوض مغامرة ركوب الدراجات المائية، وذلك لسهولة التحكم بها والسيطرة عليها وتوجيهها في ظل تواجد عدد كبير من المتنزهين في شاطئ الواجهة البحرية الذين يحرصون عن تجربة هذا النوع من الترفيه.
ويجري خلال ركوب الدراجات المائية تنظيم مسابقات مختلفة، يشارك فيها عدد من المحترفين والهواة من محبي ركوب “جيت سكي” بدءًا من مسابقة الانطلاق، ومرورًا بمسابقة استعراض التحكم في الدراجة، وختاماً بالقفز على الأمواج والتي غالبا لا يتقنها إلا المحترفين في قيادة الدراجات المائية، خاضوا خلالها تجارب وتدريبات عديدة قبل تطبيقها.
وتستعد معظم منتجعات كورنيش جدة، لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من أهالي محافظة جدة وزوارها خلال الإجازة المدرسية، الذين ستكتظ بهم مرافق الواجهة البحرية ومطلاتها الممتدة على طول الواجهة، وذلك بتوفير عدد من الدراجات المائية بأنواعها المختلفة، والتي تشهد اقبالا لافتا في مثل هذا الموسم من كل عام، من خلال تنظيم برامج متنوعة ضمن أنشطتها الترفيهية، خصصت للمهتمين بركوب الدراجات المائية، تشمل المسابقات المائية، والرحلات لمسافات طويلة، للاستمتاع بمنظر شاطئ واجهة جدة خاصة مع وقت غروب الشمس.