رودريجو: أحلم بحصد كأس العالم للأندية

يطمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيلي رودريجو جوس في تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2022.

رودريجو يحلم باللقب

وقال رودريجو خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “لقب كأس العالم للأندية بالنسبة لي، واحد من أهم البطولات التي أحلم دائما بالمشاركة فيها”.

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “أنا متحمس للعب في هذه البطولة، لا أطيق الانتظار حتى يبدأ نصف النهائي ومن ثم النهائي.. أريد الفوز باللقب”.

واختتم رودريجو تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لي كبرازيلي، مثلما أكدت أن هذه البطولة مهمة لنا، إنها أحد أكبر الألقاب، لذلك أريد إضافة كأس العالم للأندية للسيرة الذاتية الخاصة بي”.

ريال مدريد يُلاقي الأهلي

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد الأهلي المصري، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد تعرض للخسارة ضد ريال مايوركا بالأمس، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، ليزيد الفارق مع منافسه برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط.