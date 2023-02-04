رياح نشطة وضباب وتكون الصقيع على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الموج.