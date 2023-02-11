ريال مدريد يتقدم بهدفي جونيور وفالفيردي

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يتقدم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على نظيره نادي الهلال بهدفين دون رد وذلك في الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.
د13' الهدف الأول لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور
الهلال السعودي 0 × 1 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eTHLVXYIpwقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وكان الريال تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فينسيوس جونيور في الدقيقة الـ13، ثم بعدها بـ 5 دقائق أضاف الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ18.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية.
د18' الهدف الثاني لـ #ريال_مدريد عن طريق فالفيردي
الهلال السعودي 0 × 2 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NAlUDYyqKN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023