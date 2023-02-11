ريال مدريد يتقدم بهدفي جونيور وفالفيردي

يتقدم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على نظيره نادي الهلال بهدفين دون رد وذلك في الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وكان الريال تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فينسيوس جونيور في الدقيقة الـ13، ثم بعدها بـ 5 دقائق أضاف الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ18.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية.