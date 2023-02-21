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تحركت عشرات الأمتار

زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين
المواطن- رجمة: منة الله أشرف

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تسبب زلزالا 6 فبراير اللذان ضربا تركيا وسوريا بقوة 7.8 و7.6 درجات على التوالي، في أن تنقسم قرية تركية كان يسكنها نحو ألف شخص إلى نصفين، وتحرك كل نصف عن الآخر عشرات الأمتار.

وبحسب قناة تي آر تي التركية، قال أحد سكان قرية ديميركوبرو في ولاية هاتاي: انخفضت البيوت تحت الأرض، مضيفًا: كانت الأرض فعليًا ترتفع وتنخفض.

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الأرض انخفضت 30 مترًا

وأكد سكان القرية أن الزلزال تسبب باندفاع كميات من المياه من تحت الأرض التي انخفضت 30 مترًا في مواقع عديدة، وعن ذلك قال مراد يار، عامل بناء في القرية إن الأرض بدت وأنها كانت تقفز والمياه تتدفق بسرعة.

وأضاف يار: اتجه السكان لمكان التجمع الذي حددته السلطات سابقًا لمثل هذه الكوارث، إلا أن المكان لم ينجُ أيضًا من الزلزال، فقلت في نفسي، انتهى الأمر، لقد هلكنا.

انتهاء عمليات البحث

وأعلنت السلطات التركية، الأحد الماضي، انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزالين، في كل المناطق باستثناء محافظتين كهرمان مرعش وهاتاي في قرابة 40 مبنى.

وشاركت عناصر الإنقاذ من عدة دول في عمليات البحث، التي انطلقت يوم الاثنين 6 فبراير، وأسفرت عن العثور على مئات الناجين تحت الأنقاض، لكن في المقابل، ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا فقط، بينما لا يزال عشرات آلاف المصابين يخضعون للعلاج.

وتضرر حوالي 105794 مبنى في تركيا، وبلغ عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين 6040 هزة.

زلزال تركيا يقسّم قرية لنصفين

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