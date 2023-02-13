رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض باريس تهاجم فيلم النمر الأسود بسبب الإساءة للجيش الفرنسي موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة إنشاء مدينة لوجستية إنسانية في السعودية قريبًا مناورات أمريكية في بحر الصين تزامنًا مع أزمة المنطاد سامي الحريري يكشف سبب عتاب الهلال لـ اتحاد القدم السعودي الموارد البشرية توضح آلية نقل الكفالة من منشأة لأخرى فهد بن نافل: الهلال لا يقف على أي لاعب ومشاركتنا بيّضت الوجه لقطات لممرضات يهرعن لحماية حديثي الولادة بأجسادهن من زلزال تركيا أدوات جديدة لزيادة عمق السوق السعودية
قال الناقد الرياضي سامي الحريري: إنه يتوقع أن مجلس إدارة نادي الهلال كان له عتابًا موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، وذلك بسبب موعد مباريات كأس السوبر السعودي قبل إقامة كأس العالم للأندية في المغرب.
#وليد_الفراج: لم نر شكرا من #الهلال لاتحاد القدمقد يهمّك أيضاً
سامي الحريري: ممكن هناك شيء .. العتب على توقيت بطولة السوبر التي لو كان الهلال جاهزًا لحققها#حفل_تكريم_الهلال#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/EqJf0AlTMS
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 12, 2023
ووجه الإعلامي وليد الفراج سؤالًا إلى الحريري قائلًا له: “لاحظت أن الهلال لم يذكر اسم الاتحاد السعودي لكرة القدم في أسماء الداعمين له والمهنئين، فقط ذكر اسم وزارة الرياضة، هل هذا عتاب؟”.
ليرد الحريري: “ربما أتوقع أن يكون عتابًا من النادي لاتحاد القدم بسبب ضغط المباريات وخاصة بعد إقرار موعد مباريات كأس السوبر السعودي قبل أسبوع من مباريات مونديال الأندية”.
وأضاف الحريري: “الهلال لو كان في عنفوانه كان أحرز بطولة بظله، ما بالك لو الفريق على خير ما يرام وفي أفضل حال”.
وتابع: “لماذا نترك الأندية تطلب من اتحاد القدم تأجيل مبارياتها إذا كان أمامها استحقاقات مهمة، لا تفتح مجالًا للصخب فأنت تعرف عملك”.
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل مباراة الأزرق ضد الفيحاء في الجولة الـ17 من دوري روشن لمدة 24 ساعة لتقام الخميس المقبل بدلًا من يوم الأربعاء.