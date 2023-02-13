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متحدثًا عن تأثير ضغط المباريات على لاعبي الأزرق

سامي الحريري يكشف سبب عتاب الهلال لـ اتحاد القدم السعودي

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
سامي الحريري يكشف سبب عتاب الهلال لـ اتحاد القدم السعودي
المواطن - محمد سمعه

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قال الناقد الرياضي سامي الحريري: إنه يتوقع أن مجلس إدارة نادي الهلال كان له عتابًا موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، وذلك بسبب موعد مباريات كأس السوبر السعودي قبل إقامة كأس العالم للأندية في المغرب.

ووجه الإعلامي وليد الفراج سؤالًا إلى الحريري قائلًا له: “لاحظت أن الهلال لم يذكر اسم الاتحاد السعودي لكرة القدم في أسماء الداعمين له والمهنئين، فقط ذكر اسم وزارة الرياضة، هل هذا عتاب؟”.

ضغط المباريات على الهلال

ليرد الحريري: “ربما أتوقع أن يكون عتابًا من النادي لاتحاد القدم بسبب ضغط المباريات وخاصة بعد إقرار موعد مباريات كأس السوبر السعودي قبل أسبوع من مباريات مونديال الأندية”.

لاعبو الهلال

وأضاف الحريري: “الهلال لو كان في عنفوانه كان أحرز بطولة بظله، ما بالك لو الفريق على خير ما يرام وفي أفضل حال”.

وتابع: “لماذا نترك الأندية تطلب من اتحاد القدم تأجيل مبارياتها إذا كان أمامها استحقاقات مهمة، لا تفتح مجالًا للصخب فأنت تعرف عملك”.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل مباراة الأزرق ضد الفيحاء في الجولة الـ17 من دوري روشن لمدة 24 ساعة لتقام الخميس المقبل بدلًا من يوم الأربعاء.

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