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رغم تألق الفريق أوروبيًا

سباليتي يحذر لاعبي نابولي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
سباليتي يحذر لاعبي نابولي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني لنابولي، لوتشيانو سباليتي عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الجنوبي خلال مباراته ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

الفوز ضد آينتراخت فرانكفورت

ولعب ضد آينتراخت فرانكفورت ضد نابولي بالأمس على ملعب “دوتش بانك بارك”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوبي بهدفين دون رد.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 15 مارس المقبل، على ملعب “دييغو مارادونا”، من أجل تحديد هوية المتأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

آينتراخت فرانكفورت ضد نابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

تحذير للاعبي نابولي

وعلق سباليتي على المباراة، خلال تصريحاته لشبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، قائلًا: “أنا راضٍ جدًا عن الأداء، لأنه من بداية اللقاء كان الفريق يلعب بشخصية، وسيطر على المباراة وفعل ما أردنا القيام به”.

وتابع مدرب نابولي: “لا توجد أي شكاوي، بالرغم من أنه كانت هناك فرصًا لتسجيل المزيد من الأهداف لكن هذا جيد، المفتاح هو أننا حاولنا تسجيل الهدف الثاني، يجب ألا نفقد التوازن.. الفريق اتخذ نهجًا ناضجًا، وأنا سعيد بذلك”.

آينتراخت فرانكفورت ونابولي
جانب من المباراة – المصدر @en_sscnapoli

وأضاف: “مازلت أعتقد أن الحسابات 50-50 بالنسبة للتأهل، لأن هناك مباراة يجب أن نلعبها وواقعة واحدة فقط يمكن أن تغير كل شيء، نحن بحاجة لأقصى درجات التواضع، لأنه عندما تواجه فريقًا يعرف بأن لك الأفضلية، فيمكن أن ينتهي الأمر بشكل مختلف”.

وواصل مدرب نادي نابولي تصريحاته قائلًا: “الغطرسة والتكبر قبل العودة هي أكبر عدو لنا، نحن مازلنا بحاجة إلى الفوز بمباراة الإياب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سعيد حتى لو لم أبتسم، الفريق لعب مباراة عظيمة، لقد أخبرونا أننا ربما نلعب أفضل كرة قدم في إيطاليا حاليا لأن الكرة الإيطالية سيئة، ربما فرانكفورت لعب بالطريقة الإيطالية بالجلوس في الخلف والدفاع، لقد حان الوقت للتخلص من هذه الجمل المتكررة عن كرة القدم الإيطالية الدفاعية”.

نابولي
لاعبو نابولي – المصدر @en_sscnapoli

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