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أتم انتقاله لنادي فلوميننسي البرازيلي اليوم الجمعة

سبب تعثر مفاوضات النصر مع البرازيلي مارسيلو

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
سبب تعثر مفاوضات النصر مع البرازيلي مارسيلو
المواطن - محمد سمعه

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أتم اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، انتقاله اليوم الجمعة لصفوف نادي فلوميننسي البرازيلي كصفقة انتقال حر.

وكان النجم البرازيلي فسخ عقده مع نادي أوليمبياكوس اليوناني في فبراير الجاري بعد 5 أشهر من تعاقده مع النادي اليوناني قادمًا من الريال، ليعود إلى ناديه الأم وهو فلوميننسي.

فلوميننسي كان الأسرع لضم مارسيلو

وقال الصحفي برونو أندرادي الإعلامي بشبكة CCN البرتغالية: إن النصر لم يتمكن من تسريع المفاوضات مع نجم الريال السابق وكان فلوميننسي الأسرع والأجهز للتفاوض مع اللاعب وهو ما حدث في النهاية، عكس إدارة النصر التي لم تنجح في التخلص من أي لاعب أجنبي لقيد مارسيلو بدلًا منه.

يذكر أن الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.

 

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