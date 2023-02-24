سبب تعثر مفاوضات النصر مع البرازيلي مارسيلو أحمد الشمراني: أناس في النصر سيتسببون في رحيل تاليسكا مثل حمدالله ارتفاع أعداد العمالة السائبة في قطاع المقاولات رغم الرقابة مصرع وإصابة 45 شخصًا في حادث مروع بالجزائر أفضلية لـ النصر في مواجهاته مع ضمك بدوري المحترفين 3 متسولين في الشرقية بقبضة الأمن موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي موعد صرف مبلغ التأهيل الشامل لشهر فبراير مصريون يشعرون بهزة أرضية والبحوث الفلكية: غير صحيح قاذفات القنابل B52 الأمريكية تحلق بالقرب من روسيا
أتم اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، انتقاله اليوم الجمعة لصفوف نادي فلوميننسي البرازيلي كصفقة انتقال حر.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 • 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚 • 𝐁𝐞𝐦-𝐯𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚#WhereImFrom #MlkDeXerém #M12NoFlu pic.twitter.com/iUhWEua4N5
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 24, 2023
وكان النجم البرازيلي فسخ عقده مع نادي أوليمبياكوس اليوناني في فبراير الجاري بعد 5 أشهر من تعاقده مع النادي اليوناني قادمًا من الريال، ليعود إلى ناديه الأم وهو فلوميننسي.
وقال الصحفي برونو أندرادي الإعلامي بشبكة CCN البرتغالية: إن النصر لم يتمكن من تسريع المفاوضات مع نجم الريال السابق وكان فلوميننسي الأسرع والأجهز للتفاوض مع اللاعب وهو ما حدث في النهاية، عكس إدارة النصر التي لم تنجح في التخلص من أي لاعب أجنبي لقيد مارسيلو بدلًا منه.
يذكر أن الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.