سرطان الثدي وسرطان القولون الأكثر انتشارًا في دول الخليج

قالت وزارة الصحة العُمانية: إن سرطان الثدي وسرطان القولون من أكثر الأنواع انتشارًا في دول الخليج.

الكشف المبكر

وشددت وزارة الصحة العُمانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أهميّة الكشف المبكّر، وأوصت بالخضوع للفحص بأشعّة الماموجرام كل سنة إلى سنتين من عمر 40 عامًا فما فوق عندما يأتي الأمر لسرطان الثّدي، والخضوع لفحص سنوي من عمر 45 عامًا فما فوق عندما يأتي الأمر لسرطان القولون.

سرطان الثدي

ويمكن أن يُصاب الرّجال والنّساء بسرطان الثدي، وتشمل أعراضه ألمًا، أو احمرارًا، أو تهيجًا، أو تجعدًا، أو تغيّر بسماكة الجلد، أو تورم أي جزء من الثدي. ويُعتبر ظهور الكتل الجديدة، سواء في الثّدي، أو تحت الإبط، من الأعراض المقلقة أيضًا، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

يذكر أن الموقع الرّسمي لمنظّمة الصحة العالمية أوضح أنّ السّرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وأدّى المرض لوفاة 10 ملايين شخص في عام 2020.