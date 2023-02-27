سرقة ساعة فاخرة من سائح سعودي في إيطاليا

قالت الشرطة في إيطاليا إن سائحًا سعوديًّا تعرّض لسرقة ساعة فاخرة تُقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، من سيارته يوم أمس في ميلانو، وفي حين أنها لم توضّح المزيد من التفاصيل، إلا أنها أشارت إلى أن الساعة من طراز أوديمار بيغيه.

بلاغات مماثلة

وقالت شرطة ميلانو إن سرقة الساعات الفاخرة، انتشرت خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أنها تَلَقّت، في وقت متأخر أمس، بلاغًا عن سرقة ساعة فاخرة من نوع أوديمار بيغيه Audemars Piguet.

وتابعت أنها تَلَقّت كذلك ثلاثة بلاغات عن سرقات من هذا النوع، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٠ ألف يورو أي ما يقارب ٢٠٠ ألف ريال سعودي.

أساليب احتيال مختلفة

وأشارت إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة؛ حيث يفتعلون شجارًا بجانب الأشخاص الذين يرتدون ساعات أو قلادات فاخرة، ويقومون بسرقتهم بطريقة سريعة، وكذلك يقوم بعضهم بالاصطدام بالسيارات الفاخرة وعند نزول السائق يتم تشتيت انتباهه، ويقوم آخرون بسرقة المحتويات الثمينة الموجودة داخل السيارة قبل الفرار.

ويُذكر أنه في العام الماضي، ألقت شرطة مكافحة الجريمة الفرنسية، القبض على لص يحمل الجنسية البلغارية، ويبلغ 23 عامًا، بالجرم المشهود؛ عندما وضع يده في حقيبة يد مواطنة سعودية وسرق محفظتها، وبحسب ما ذكر تقرير فرنسي في ذلك الوقت، فقد وقع الحادث في منطقة مزدحمة بالسياح، حيث في الغالب ينتشر النشالون والمحتالون بشكل كبير وسط باريس التي يتواجد فيها الزوار بكثرة.