Icon

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا Icon سرقة ساعة فاخرة من سائح سعودي في إيطاليا Icon راتب السائق يثير الجدل بعد رفض رجل توصيل زوجته لدوامها Icon مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية وسدايا للتكامل مع توكلنا خدمات Icon حديقة الأمير ماجد بجدة متنفس الزوار في بيئة ترفيهية فريدة Icon لحظة انهيار مزيد من المباني في زلزال تركيا الجديد Icon السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ قبول مقترحات مشاريع المنح للسعوديين Icon وجهات سياحية خيالية بالقنفذة لمحبي رحلات الجزر البحرية Icon نجوم وأسماء غابت عن منتدى الإعلام السعودي ! Icon إنجلترا تشرع قانونًا لتجريم زواج القاصرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات

سرقة ساعة فاخرة من سائح سعودي في إيطاليا

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
سرقة ساعة فاخرة من سائح سعودي في إيطاليا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الشرطة في إيطاليا إن سائحًا سعوديًّا تعرّض لسرقة ساعة فاخرة تُقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، من سيارته يوم أمس في ميلانو، وفي حين أنها لم توضّح المزيد من التفاصيل، إلا أنها أشارت إلى أن الساعة من طراز أوديمار بيغيه.

بلاغات مماثلة

وقالت شرطة ميلانو إن سرقة الساعات الفاخرة، انتشرت خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أنها تَلَقّت، في وقت متأخر أمس، بلاغًا عن سرقة ساعة فاخرة من نوع أوديمار بيغيه Audemars Piguet.

وتابعت أنها تَلَقّت كذلك ثلاثة بلاغات عن سرقات من هذا النوع، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٠ ألف يورو أي ما يقارب ٢٠٠ ألف ريال سعودي.

عصابة في إيطاليا تسرق ساعة فاخرة من سائح سعودي (1)

أساليب احتيال مختلفة

وأشارت إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب مختلفة؛ حيث يفتعلون شجارًا بجانب الأشخاص الذين يرتدون ساعات أو قلادات فاخرة، ويقومون بسرقتهم بطريقة سريعة، وكذلك يقوم بعضهم بالاصطدام بالسيارات الفاخرة وعند نزول السائق يتم تشتيت انتباهه، ويقوم آخرون بسرقة المحتويات الثمينة الموجودة داخل السيارة قبل الفرار.

ويُذكر أنه في العام الماضي، ألقت شرطة مكافحة الجريمة الفرنسية، القبض على لص يحمل الجنسية البلغارية، ويبلغ 23 عامًا، بالجرم المشهود؛ عندما وضع يده في حقيبة يد مواطنة سعودية وسرق محفظتها، وبحسب ما ذكر تقرير فرنسي في ذلك الوقت، فقد وقع الحادث في منطقة مزدحمة بالسياح، حيث في الغالب ينتشر النشالون والمحتالون بشكل كبير وسط باريس التي يتواجد فيها الزوار بكثرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم