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ظهر من بين الركام حفنة من ألعاب الأطفال

سر البالونات الحمراء فوق أنقاض منازل أنطاكيا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
سر البالونات الحمراء فوق أنقاض منازل أنطاكيا
المواطن- فريق التحرير

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تطفو عشرات البالونات الحمراء فوق الركام، بمحاذاة طريق رئيسي في مدينة أنطاكيا، في تحية إلى أرواح الأطفال الذين أودى بهم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير الحالي.

تناقض صارخ

ويعكس انتشار البالونات الحمر وسط الأنقاض، تناقضاً صارخاً مع اللون الرمادي المغبرّ للركام والأساسات المعدنية الملتوية التي كانت تشكّل ذات يوم مبنى من تسع طبقات.

كما يظهر من بين الركام حفنة من المقتنيات الشخصية لقاطنين صغار حصد أرواحهم الزلزال، على سبيل المثال، ترقد لعبة أرجوانية مزينة بصور كرتونية لشخصيات من عالم ديزني للأطفال، من البطة ديزي إلى الفأر ميني، بالقرب من دراجة سكوتر باللون الزهري ومعطف وردي داكن مزين بقلوب الحب.

سر البالونات الحمراء فوق أنقاض منازل أنطاكيا

ويقول أوغون سيفير أوكور، صاحب فكرة المبادرة: مات ثلاثة أطفال هنا، وكانوا في سن 18 شهراً وأربع سنوات وست سنوات.

وأوكور، وهو مصور ومزارع للورود، تطوع كمنقذ في الأيام التي أعقبت الزلزال في مسقط رأسه في أضنة، قبل أن يتوجه إلى أنطاكية الواقعة على بعد 200 كيلومتر، وهي من أكثر المواقع تضرراً جراء الزلزال.

وبعد ثمانية أيام من الزلزال، بدأ أوكور في وضع البالونات فوق الأنقاض في المدينة التي يقطنها 400 ألف شخص، والتي باتت أشبه بمدينة أشباح لا يخرق صمتها سوى الحفارين وشاحنات إزالة الردم، بحسب سكاي نيوز.

حصيلة ضحايا الزلزال

وأودى الزلزال المدمر بحياة أكثر من 42 ألف شخص في تركيا، فيما لم تعلن السلطات التركية عن عدد الأطفال بين هؤلاء الضحايا.

منذ عام 2020، يدعم أوكور الأطفال المحرومين من خلال جمعيته التي تزود الصغار بالألعاب والطعام، وتغطي في بعض الحالات تكاليف الأطراف الصناعية أو العمليات الجراحية، ويقول إن البالونات كانت آخر لعبة يستطيع تقديمها للضحايا الصغار.

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