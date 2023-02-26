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مافيا تقود العملية بشكل مؤسسي

سر هروب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
سر هروب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس شركة سراكو للموارد البشرية سعيد الحارثي، عن أبرز أسباب هروب وتغيب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان.

توفر الفرص الوظيفية

وقال الحارثي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن توفر الفرص الوظيفية للعمالة في هذه الفترة أحد أسباب تغيبهم، وقانون العرض والطلب أيضًا.

وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحوا في حاجة مُلحة ومهمة للعمالة المنزلية، بعد أن كانت حاجة كمالية، فالزوج والزوجة يعملان، ما جعل العاملة من الأمور الأساسية في المنزل الآن.

ولفت “فالكل خاصة في فترة رمضان يحتاج لعاملة منزلية، وبالتالي تتوفر فرص وظيفية كثيرة ومُغريات كثيرة”.

وأوضح أنه يقود هذا الحراك الخاص بتوفير الفرص الوظيفية، “مافيا” تدير العملية بشكل مؤسسي، وذلك عبر طريقة غير نظامية أو بعرض الوظيفة بأسعار أقل.

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