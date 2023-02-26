سر هروب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان

كشف رئيس شركة سراكو للموارد البشرية سعيد الحارثي، عن أبرز أسباب هروب وتغيب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان.

فيديو | لماذا يهربن العاملات المنزليات قبل #رمضان ومن الداعم لهن؟ رئيس شركة سراكو للموارد البشرية سعيد الحارثي يجيب #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/oXmys2G14x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023

توفر الفرص الوظيفية

وقال الحارثي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن توفر الفرص الوظيفية للعمالة في هذه الفترة أحد أسباب تغيبهم، وقانون العرض والطلب أيضًا.

وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحوا في حاجة مُلحة ومهمة للعمالة المنزلية، بعد أن كانت حاجة كمالية، فالزوج والزوجة يعملان، ما جعل العاملة من الأمور الأساسية في المنزل الآن.

ولفت “فالكل خاصة في فترة رمضان يحتاج لعاملة منزلية، وبالتالي تتوفر فرص وظيفية كثيرة ومُغريات كثيرة”.

وأوضح أنه يقود هذا الحراك الخاص بتوفير الفرص الوظيفية، “مافيا” تدير العملية بشكل مؤسسي، وذلك عبر طريقة غير نظامية أو بعرض الوظيفة بأسعار أقل.