سعودي يحتفل بيوم التأسيس في شوارع تركيا بطريقته الخاصة

شارك شاب سعودي في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس على طريقته الخاصة، أثناء تواجده في تركيا.

ووثق مقطع فيديو متداول، الشاب وهو يسير في أحد شوارع تركيا، مرتديًا الزي السعودي التراثي، ما جذب الأنظار له، ورحب به أحد البائعين.

فعاليات يوم التأسيس

واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.