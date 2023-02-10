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مازح رجال الإنقاذ للتخفيف عنهم 

سوري يطلب إبريقًا من الشاي تحت الأنقاض

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
سوري يطلب إبريقًا من الشاي تحت الأنقاض
المواطن- فريق التحرير

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وثَّقت كاميرات رجال الإنقاذ السوريين، لحظة غريبة لمفقود سوري، فبعد العثور عليه حيًا، طلب منهم بعض الماء، وفي حين أن ذلك أمر مفهوم بل ومتوقع، إلا أنه كان يريد الماء مع إبريق من الشاي، ونبه عليهم أن يأتوه بالسكر أيضًا ولا ينسوه.

وخففت روح الدعابة التي يمتلكها هذا الرجل من شدة الأزمة على رجال الإنقاذ الذين كانوا برفقة شقيق الرجل المحاصر تحت الأنقاض بين ركام الأسمنت والخرسانة.

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70 ساعة تحت الأنقاض

ويبدو أنه في البداية لم يفهم رجال الإنقاذ مقصده حينما قال إنه يريد الماء، حيث ردوا عليه قائلين إن الحديد يمنعهم من ذلك، ليستطرد هو قائلًا نزلوا إبريق شاي وسكر.

ونشر مقطع الفيديو المدون السوري عمر قصير وعلق عليه بالقول:  بعد 70 ساعة من وجودهم تحت الأنقاض، في أنطاكيا، يتواصل سوري مع إخوته، أحدهم يدعى حمدو، إلى جانب المياه، يخاطب حمدو أخاه قائلاً: يا عمار، نزللنا إبريق شاي وسكر.

مناطق سوريا المنكوبة

ويُذكر أن رئاسة الوزراء السورية قد أعلنت المناطق المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب سوريا بقوة بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر، فجر الاثنين الماضي مما خلف دمارًا واسعًا وخسائر كبيرة في الأرواح.

سوريا تعلن حلب واللاذقية وإدلب وحماة مناطق منكوبة جراء الزلزال

وتسببت قوة الزلزال في تدمير الأبراج والمباني العامة في شمال سوريا وشعرت مناطق بعيدة بالزلزال مثل قبرص ولبنان، وفي تركيا وحدها، تم تأكيد مقتل ما يقرب من 18.4 ألف شخص، وإصابة عشرات الآلاف وتدمير آلاف المباني.

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